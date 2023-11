Jimmy Kimmel

Lo showman presenterà la cerimonia per la quarta volta in carriera.

Jimmy Kimmel è stato annunciato come presentatore della 96esima edizione degli Academy Awards. Come riporta ABC, lo showman condurrà la cerimonia dal Dolby Theater, in programma nel marzo 2024, per la quarta volta in carriera.

«Ho sempre sognato di condurre gli Oscar esattamente per quattro volte», ha scherzato il comico, 56, in un comunicato.

Jimmy ha condotto le edizioni del 2017, 2018 e 2023. Nel 2017 fu chiamato a gestire il «busta gate» dopo che per sbaglio venne annunciato «La La Land» come Miglior Film al posto di «Moonlight», pellicola che poi effettivamente si aggiudicò il premio.

Jimmy condurrà gli Oscar per la quarta volta, esattamente come Whoopi Goldberg e Jack Lemmon. Le uniche star ad aver presentato per più volte lo show sono Johnny Carson (5), Billy Crystal (9) e Bob Hope, ben 11 volte.

La 96esima edizione degli Academy Awards si svolgerà il 10 marzo al Dolby Theater di Hollywood.

