Jodie Foster

La regista ha parlato della difficile conversazione che ebbe con l’attore, all'epoca delle riprese del film «A casa per le vacanze».

Covermedia

Jodie Foster ha condiviso un momento personale del passato, ovvero quando nel 1995 affrontò Robert Downey Jr. riguardo alle sue dipendenze.

Durante un'intervista con la rivista Esquire, l'acclamata attrice e regista ha parlato apertamente della difficile conversazione che ebbe con Downey Jr., all'epoca delle riprese del film «A casa per le vacanze», diretto da lei nello stesso anno. Avendo notato i problemi di abuso di sostanze dell'attore, ha descritto il faccia a faccia.

«(Gli dissi, ndr) Guarda, non potrei essere più grata per ciò che hai apportato a questo film. Ma sono preoccupata per quello che ti succederà dopo. Attualmente sei incredibilmente abile nel mantenere l'equilibrio su quello sgabello. Ma è davvero instabile, e non sono sicura di come finirà», ha ricordato Jodie.

«Credo nella capacità delle persone di cambiare se lo desiderano davvero, e lui lo desiderava», ha aggiunto Jodie, sottolineando inoltre come la mancanza di disciplina dell’attore fosse un ostacolo al raggiungimento della piena maturità artistica.

«Ciò che era così affascinante di lui in quel periodo era il suo genio – aveva più creatività nel suo mignolo di quanto io potrò mai avere in tutta la mia vita – ma gli mancava la disciplina», ha detto Jodie.

«Era talmente imprevedibile che tutto quel meraviglioso talento si disperdeva, come se stesse agitando le braccia nell'acqua creando confusione. Eppure, quel talento era lì, in fondo, vero? Perché ora è diventato una persona che ha adottato la disciplina quasi come mezzo di sopravvivenza».

Downey Jr. è sobrio dall'inizio degli anni 2000.

Covermedia