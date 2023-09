Joe Jonas

Il cantante rompe il silenzio a pochi giorni dalla rottura con la star di «Game of Thrones».

Joe Jonas invita i fan a non credere ai rumors dopo la fine del matrimonio con Sophie Turner.

Il cantante dei Jonas Brothers, 34 anni, ha chiesto il divorzio alla star di «Game of Thrones», 27 anni, la scorsa settimana, infiammando le voci di gossip sul motivo dell’improvvisa e inaspettata separazione.

Il musicista di «Cake by the Ocean» si è esibito nel weekend con i suoi due fratelli al Dodger Stadium di Los Angeles e, approfittando di una pausa, ha esortato il pubblico a non badare alle malelingue.

«È stata una settimana dura», ha detto Joe dal palco, senza la fede al dito. «Volevo dirvi soltanto di non credere a ciò che non esce dalle mie labbra. Grazie a tutti per il vostro amore e sostegno. Io e la mia famiglia vi amiamo».

Il giorno dopo la richiesta di divorzio, l’ormai ex coppia ha rilasciato un comunicato congiunto, precisando come la scelta di separarsi sia stata «reciproca» e «amichevole».

Secondo i documenti legali, ottenuti da TMZ, Joe ha chiesto la custodia congiunta delle figlie, una di 13 mesi e l’altra di 3 anni.

Il sito di gossip ha riportato anche le ragioni del divorzio, su cui i due sono intervenuti in prima persona nel comunicato. «Ci sono molte speculazioni in giro ma la verità è che si è trattata di una decisione unitaria e sinceramente speriamo che tutti possano rispettare la nostra richiesta di privacy per noi e per le nostre bambine».

Covermedia