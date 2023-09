Johnny Depp

Stando ad un gossip riportato da Deuxmoi, i due attori sarebbero stati avvistati insieme.

C’è del tenero tra Johnny Depp e Jenna Ortega?

Il pettegolezzo diffuso in rete ha acceso gli animi: lui 60 anni, lei 20, sarebbero stati beccati insieme. I diretti interessati hanno però prontamente smentito tutto, dicendo che non si sono neppure mai incontrati.

«È così ridicolo che non riesco nemmeno a ridere», ha scritto la star di «Mercoledì» in una storia su Instagram. «Non ho mai incontrato o lavorato con Johnny Depp in vita mia. Per favore, smettetela di diffondere bugie e lasciateci in pace».

Anche il pirata più famoso di Hollywood ha voluto smentire con una dichiarazione rilasciata da un suo rappresentante:

«Il signor Depp non ha alcun rapporto personale o professionale con la signora Ortega. Non l'ha mai incontrata né parlato con lei. Non è coinvolto in alcun progetto con lei, né intende esserlo. È sconvolto da queste voci infondate e maligne che hanno lo scopo di danneggiare la sua reputazione e la sua carriera».

Jenna Ortega è single e in una precedente intervista ha chiarito di non volere relazioni al momento: è totalmente devota al lavoro. Depp, invece, ha concluso da poco la tormentata battaglia legale con l’ex moglie Amber Heard, dalla quale è uscito vittorioso.

Covermedia