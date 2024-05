«The Code» di Nemo è sulla via del successo internazionale: la canzone vincitrice dell'ESC è in cima alle classifiche di molti Paesi. L'artista, tuttavia, ha bisogno di una pausa e per il momento non rilascia altre interviste.

Nemo, poco dopo aver vinto l'ESC di Malmö, ha parlato alla televisione svizzera SRF: «Sono chiaramente a favore di una terza voce di genere». IMAGO/TT

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest (ESC) a Malmö, in Svezia, «The Code» di Nemo è in cima alle classifiche di molti Paesi.

Si spera che il suo successo contribuisca a far progredire più rapidamente la causa delle persone non binarie in Svizzera.

«Sono chiaramente a favore di un terzo genere», ha dichiarato l'artista alla televisione svizzera SRF poco dopo aver vinto l'ESC.

Ma anche le persone di maggior successo hanno bisogno di una pausa. E così Nemo ha deciso di non rilasciare più interviste fino a nuovo avviso. Mostra di più

È stato ripetutamente affermato che l'Eurovision Song Contest è solo una stravagante competizione musicale senza alcun significato reale per il mondo della musica pop.

I recenti successi del gruppo glam rock italiano Maneskin con «Zitti e buoni» (2021) o dell'olandese Duncan Laurence con «Arcade» (2020) dimostrano che ciò non è vero.

Anche la canzone del vincitore di quest'anno, Nemo, ha il potenziale per diventare un successo: «The Code» è entrata nella top two delle hit di maggior successo dell'ESC in otto dei nove Paesi presi in esame, secondo un'analisi della società tedesca di ricerche di mercato GfK Entertainment.

Primo posto in sette Paesi, nella top 20 in 22 nazioni

Ma non è tutto: nelle classifiche del servizio di streaming Spotify, «The Code» di Nemo è al primo posto in sette Paesi e nella top 20 di 22 nazioni.

A livello mondiale, «The Code» è addirittura tra i 20 brani più ascoltati su Spotify. La canzone è stata ascoltata quasi 13 milioni di volte.

Nemo ha anche più di tre milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Le cose vanno ancora meglio per l'artista di «The Code» su Apple Music: la canzone è in cima alle classifiche di dieci Paesi e tra i primi 20 brani in ben 30 nazioni.

E in Svizzera? «The Code» è tornato nella hit parade ufficiale dei singoli lo scorso fine settimana, al numero 22. È quasi certo come l'Amen in chiesa che domenica salirà ancora più in alto.

Nemo non vuole essere stressato nonostante la vittoria all'ESC

Visti i numeri, la gente è dell'opinione che «The Code» sia il top. Non c'è quindi da stupirsi se i media nazionali ed esteri si interessano a Nemo.

«Spero di potermi rilassare lì, sdraiarmi in giardino e non fare nulla. Ho bisogno di dare al mio corpo un po' di riposo, è stato un periodo molto intenso a Malmö».

Nemo ha mantenuto la parola data, sdraiandosi sull'erba di casa a Bienne e affermando su Instagram: «Non è stato tutto solo un sogno!».

Secondo il giovane svizzero, è ancora difficile comprendere le ultime settimane: «Sono successe così tante cose e faccio fatica a esprimere tutto a parole. Grazie dal profondo del cuore al mio meraviglioso e laborioso team, ai tanti nuovi amici e a tutti voi per aver ascoltato la mia storia e avermi dato tanta forza e dimostrato che l'amore è sempre la forza più forte in questo mondo».

«Mi sto battendo per l'ingresso di un terzo genere»

Il successo di Nemo all'ESC dovrebbe ora contribuire a promuovere la causa delle persone non binarie in Svizzera. A differenza della Germania, ad esempio, nel nostro Paese non è ancora possibile scegliere «diverso» o «senza» oltre a «maschio» e «femmina» quando si effettua un'iscrizione nel registro dello stato civile.

«Sono chiaramente a favore di una terza voce di genere», ha dichiarato Nemo alla televisione svizzera SRF poco dopo aver vinto l'ESC.

Il ministro della giustizia Beat Jans ha invitato Nemo per una chiacchierata poco dopo. «Ci incontreremo presto e parleremo dei diritti dei queer», ha scritto il consigliere federale del PS.

Ma anche la persona più forte e di successo ha bisogno di una pausa nella lotta per una maggiore giustizia. E così Nemo ha deciso di non rilasciare più interviste ai media fino a nuovo avviso.

«Siamo sopraffatti da tutti i meravigliosi feedback che stiamo ricevendo da tutto il mondo», si legge nell'e-mail inviataci dalla direzione di Nemo. E continua: «Per il momento Nemo non rilascerà altre interviste. Si sta concentrando sul processo creativo e sui prossimi spettacoli dal vivo. Ci dispiace, ma speriamo che capiate».