Jonathan Majors

L’attore di «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» era stato denunciato a inizio anno per molestie e abusi dall’ex fidanzata Grace Jabbari.

Jonathan Majors è stato dichiarato colpevole di aggressione e violenze domestiche. Dopo il processo di New York durato due settimane, l’attore della Marvel è stato condannato per aver aggredito l’ex fidanzata Grace Jabbari.

Majors è stato giudicato colpevole delle due accuse di molestie e aggressione a lui ascritte, mentre è stato assolto dalle accuse di aggressione intenzionale di terzo grado e di molestia aggravata di secondo grado.

Il 34enne era stato arrestato il 25 marzo dopo un violento litigio con la coreografa, avvenuto a New York. Nell’occasione l’attore si era dichiarato non colpevole.

Durante il processo, Jabbari, 30, ha detto ai giudici di essere stata lasciata dall’ex dopo l’alterco con un dito fratturato, con ferite sparse per il corpo e con un profondo taglio dietro un orecchio. Il litigio è scoppiato in auto a causa di un messaggio di un’altra donna arrivato sullo smartphone di Majors. Per il team legale di Majors è stata Jabbari ad aver aggredito l’attore quella notte. Secondo la difesa, la donna avrebbe inoltre inventato di sana pianta le accuse.

Dopo il verdetto, il legale di Jabbari, Ross Kramer, ha dichiarato: «Siamo grati che sia stata fatta giustizia dopo il verdetto di oggi. La Sig.ra Jabbari ha testimoniato pubblicamente e onestamente nonostante ripercorrere quegli eventi traumatici di fronte al banco dei testimoni sia stato ovviamente doloroso. Siamo grati ai giurati e al giudice per la loro attenzione e pazienza e all’Ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan per il loro duro lavoro e il loro sostegno».

«Speriamo che le sue azioni possano essere fonte di ispirazione per altre sopravvissute, e che possano dire la loro verità e lottare per la giustizia».

La sentenza di condanna per la star di «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» è prevista per il 6 febbraio 2024.

