Josh Duhamel

La star di «Un matrimonio esplosivo» e l'ex Miss Mondo America sono in attesa del primogenito.

Josh Duhamel e Audra Mari sono in dolce attesa, come annunciato su Instagram con la frase: «Baby Duhamel in arrivo».

L'attore, 50 anni, e la modella, 29 anni, hanno iniziato a frequentarsi nel 2018 e si sono sposati con una cerimonia in North Dakota nel settembre 2022.

«È una ragazza molto dolce», ha detto Josh ad Access Hollywood in occasione del fidanzamento avvenuto nel gennaio 2022.

«Interessi molto simili – siamo del Nord Dakota. Ci piace la vita di lago. Lei ha una baita non lontana dalla mia. Siamo proprio in sintonia. È una persona fantastica».

Audra ha celebrato il suo primo anniversario di matrimonio con Josh sul suo profilo Instagram il giorno prima di annunciare la gravidanza: «Buon anno amore mio. Sei semplicemente il migliore. Ti amo così tanto».

In un altro post, ha aggiunto come didascalia una foto del matrimonio: «Buon primo anniversario, dolce uomo. Oh, come ho pregato per te».

Josh è anche papà di Axl, 10 anni, avuto con l'ex moglie Fergie, dalla quale ha divorziato nel settembre 2017.

L'ex cantante dei Black Eyed Peas ha espresso le sue congratulazioni alla coppia. «Sono davvero felice per voi... Axl non vede l'ora di essere un fratello maggiore», ha scritto sui social.

Covermedia