Jovanotti

Il 56enne ha riportato la frattura di femore e clavicola mentre era in Repubblica Dominicana, ma «le cure in loco non sono state ineccepibili».

Jovanotti è alle prese con il recupero funzionale dopo una brutta caduta in bicicletta mentre si trovava in Repubblica Domenicana, dove ha subìto un intervento.

Purtroppo ci sono stati alcuni problemi in sala operatoria che hanno lasciato diversi strascichi.

«Adesso ho la gamba più corta di un centimetro, un centimetro e 7. Come Pantani, che vinse il Tour de France e il Giro d'Italia nella stessa estate con una gamba più corta di due centimetri perché aveva fatto un incidente», ha raccontato a RaiRadio2 il cantante, che adesso dovrà utilizzare le stampelle per altri 4-5 mesi.

«Nei primi minuti anche se mi avessero tranciato la gamba non me ne sarei quasi accorto. Poi ho guardato la gamba e ho visto che il piede girato al contrario. È stata una cosa piuttosto grave. Le cure in loco, sebbene tempestive, non sono state ineccepibili», continua Lorenzo che oltre al femore si è rotto anche la clavicola.

«I medici dominicani si sono dimenticati di allinearmi il femore, mi ha detto l'ortopedico. Ma non dovrebbe esserci nessuna complicazione, solo un po' più di tempo. Una caduta da bischero su un dissuasore di velocità non segnalato. Ora è tempo di fisioterapia, per mantenere la muscolatura tonica alla mia età, quasi 57 anni».

Covermedia