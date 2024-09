Julia Roberts

La celebre attrice è stata scelta per narrare parte dell'audiolibro «From Here To The Great Unknown».

Covermedia

Julia Roberts è stata scelta per dare voce a Lisa Marie Presley nel prossimo audiolibro, intitolato «From Here To The Great Unknown».

Julia ha ringraziato Riley Keough, che ha aiutato a completare il libro della madre dopo la sua morte nel 2023, per averle permesso di far parte del progetto. «È stato un vero privilegio dare voce alla sua vita selvaggia e bellissima, e apprezzo profondamente che Riley mi abbia affidato la storia di sua madre», ha detto l'attrice a People.

Julia ha poi parlato del nuovo libro, che sarà pubblicato l'8 ottobre, condividendo come alcuni capitoli abbiano avuto un impatto duraturo su di lei. «Sono stata profondamente commossa dall'incredibile memoir di Lisa Marie», ha aggiunto.

Nel frattempo, Riley ha reso omaggio all'iconica attrice, dichiarando che era la persona «perfetta» per narrare il memoir. «Sono così felice che Julia faccia parte di questo progetto e dia voce a mia madre», ha detto Riley. «Non riuscivo a pensare a nessuno di più adatto per condividere la sua storia con il mondo».

«From Here To The Great Unknown» racconta la storia di Lisa Marie che cresce come figlia di Elvis e Priscilla Presley. Il libro includerà anche registrazioni audio inedite della defunta star. «Voglio dare voce a mia madre in un modo che le è sfuggito mentre era in vita», ha spiegato Riley.

Lisa Marie è morta all'età di 54 anni a causa di un'ostruzione intestinale derivante da un intervento di chirurgia bariatrica che aveva subito alcuni anni prima.

Covermedia