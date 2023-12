Julia Roberts

La star di Hollywood lo ha confessato durante una recente puntata del «Watch What Happens Live with Andy Cohen».

Julia Roberts ammette di aver provato i funghi allucinogeni.

La star di Hollywood lo ha rivelato durante l’ultima puntata del «Watch What Happens Live with Andy Cohen», in occasione del gioco Plead the Fifth, in cui gli ospiti devono rispondere a due delle tre domande poste dal conduttore.

«Julia, qual è la droga più forte che hai mai provato?», ha chiesto Cohen. «Funghi», ha risposto l’attrice.

Andy ha poi chiesto a Julia se fosse stata un’esperienza positiva. «È stato piacevole. Non lo nego. Bambini, non provateli a casa!».

Nel corso del gioco a Julia è stato chiesto chi fosse la sua Real Housewife meno preferita, a cui la diva ha replicato dicendo: «Direi… chi è andato in prigione?».

Roberts si riferiva a Jen Shah, attrice di «The Real Housewives of Salt Lake City», condannata dopo il patteggiamento a sei anni di carcere per associazione a delinquere.

Julia si è invece rifiutata di stilare un classifica dei suoi più celebri film, «Pretty Woman», «Il matrimonio del mio migliore amico» e «Notting Hill». «Ho sentito persone tra il pubblico dire: "Non lo fare!"», ha affermato. «Sono tutti dei grandi film», ha concluso la 56enne.

