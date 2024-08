Hailey Bieber

Per il cantante e la moglie Hailey si tratta del primo figlio.

Covermedia

Justin Bieber e la moglie Hailey accolgono con gioia l'arrivo del loro primo bebè.

Il cantante ha annunciato di essere diventato papà venerdì sera con un post su Instagram. «BENVENUTO A CASA», ha scritto a commento del post, corredato con la foto dei piedini del bebè, tenuto in braccio da Hailey.

Justin ha rivelato il nome del bebè, Jack Blues Bieber, pur non specificando se si tratti di un maschietto o di una femminuccia.

Si tratta del primo figlio sia per Hailey, 27, sia per Justin, 30.

Sposati dal 2018

La coppia ha annunciato di essere in dolce attesa a maggio, condividendo via social gli scatti del rinnovo delle loro promesse nuziali nelle Hawaii. Nelle foto Hailey è apparsa con il pancione, avvolta in un abito di pizzo Saint Laurent.

I due, sposatisi nel 2018, hanno sempre espresso il desiderio di diventare genitori. Nel 2020, Justin ha confidato a Ellen DeGeneres di sognare «una piccola tribù».

«Voglio avere più figli possibili, tutti quelli che Hailey desidera avere. Mi piacerebbe avere una piccola tribù. Ma è il suo corpo e quindi decide lei... ma penso che anche lei ne voglia tanti».

Covermedia