Kanye West

Lauren Pisciotta accusa il rapper di averle mandato foto e video espliciti e di essersi masturbato in sua presenza.

Covermedia

Kanye West dovrà rispondere dell'accusa di abusi sessuali.

A sporgere denuncia è stata l'ex collaboratrice Lauren Pisciotta, che ha lavorato per il rapper tra luglio 2021 e ottobre 2022. La donna ha dichiarato di aver ricevuto dei messaggi di testo espliciti da parte di West durante il periodo in cui lavorava alle sue dipendenze.

Pisciotta ha inoltre accusato Kanye di averle inviato delle foto intime di altre dipendenti, oltre a foto e video in cui lo si vedeva avere dei rapporti sessuali con altre donne. Il 46enne avrebbe inoltre intimato alla donna di «togliersi il cardigan in ufficio» poiché l'indumento era «troppo coprente».

Come riporta il Page Six, Pisciotta ha accusato West di essersi masturbato durante una telefonata di lavoro; in un'altra circostanza il rapper avrebbe chiuso a chiave la donna in una stanza e si sarebbe masturbato al suo cospetto, per poi addormentarsi.

West pare sia andato su tutte le furie quando Pisciotta, un'ex modella di OnlyFans, si sarebbe rifiutata di «frequentarlo» o «fare del sesso».

La donna era riuscita a diventare responsabile dello staff delle compagnie del rapper nel settembre 2022, ma un mese dopo venne licenziata in tronco. Le sarebbe stata offerta una buonuscita da 3 milioni di euro (mai ricevuta).

Pisciotta chiede un risarcimento danni per violazione del contratto, molestie sessuali, licenziamento senza giusta causa e ambiente di lavoro ostile.

