Kanye West

L’uomo sarebbe stato picchiato dal rapper a causa di un banale autografo.

Kanye West è stato denunciato con l’accusa di aver rifilato un pugno a un fan.

Pare che il fan, Justin Poplawski, avesse semplicemente chiesto al rapper un autografo.

Come riporta il The Blast, l’uomo e la moglie Tiffany Marshall hanno sporto denuncia presso la Corte della Contea di Los Angeles per aggressione e percosse, inflizione intenzionale di disagio emotivo e negligenza.

Il fatto è avvenuto nel centro di Los Angeles il 13 gennaio 2022 dopo la richiesta di Poplawski, definitosi un «rivenditore di autografi molto rispettato».

Poplawski ha raccontato che, dopo essersi avvicinato, il rapper gli avrebbe urlato: «Vattene a f**** prima che ti picchi a sangue. Ora ti do un esempio». In preda alla collera, West avrebbe menzionato il suo «fot***o divorzio» da Kim Kardashian.

Poplawski sostiene di essere stato colpito più volte da Kanye e di aver riportato delle gravi ferite.

In quel periodo, l’uomo «viveva legalmente in una proprietà pubblica» con la moglie. A causa delle ferite infertegli avrebbe perso anche delle occasioni lavorative.

Poco dopo l’accaduto è apparso sui social media un video in cui si sente West inveire contro Poplawski, mentre quest’ultimo si trova steso a terra.

La polizia ha aperto un’indagine ma per il momento ha deciso di non incriminare il rapper.

«Dopo un esame approfondito e attento di tutte le prove, il nostro ufficio rifiuta di presentare istanza sulla base dell'assenza di una ragionevole probabilità di condanna», ha dichiarato all'epoca l'ufficio del procuratore della città di Los Angeles.

Covermedia