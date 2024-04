Kanye West

Il rapper avrebbe sferrato un pugno a un uomo, reo di aver aggredito fisicamente e sessualmente la moglie Bianca Censori.

Covermedia

Kanye West è accusato di aver sferrato un pugno in faccia a un uomo, reo di aver «aggredito fisicamente» la moglie Bianca Censori. Il rapper, come riporta TMZ, risulta indagato per percosse.

Fonti di polizia hanno riferito al sito web che sono in atto delle indagini sulla presunta aggressione del musicista ai danni dell’uomo, colpevole di aver molestato e spinto Censori a Hollywood, martedì sera.

Un portavoce di West ha sottolineato che la moglie del rapper è stata «aggredita fisicamente» dall’uomo.

«La parola «grabbed» (afferrata) è inadeguata per descrivere quello che è successo. Bianca è stata aggredita fisicamente», ha dichiarato il portavoce a TMZ. «L’aggressore non è caduto per caso su di lei. Le ha messo le mani sotto il vestito, le ha toccato il corpo, le ha afferrato la vita, l’ha fatta ruotare e poi le ha mandato dei baci. Si tratta di un’aggressione sessuale».

West e Censori hanno lasciato la scena dopo lo scontro allo Chateau Marmont Hotel di Hollywood.

Poche ore prima, Kanye e Bianca, sposatisi nel dicembre 2022, erano stati visti camminare mano nella mano a Disneyland.

West, 46 anni, è spesso finito al centro di episodi di violenza: lo scorso anno, è stato accusato di aver distrutto lo smartphone a un fotografo, mentre nel 2022 è stato accusato di aver dato un pugno a un fan che si era avvicinato per un autografo.

Non è stato incriminato per nessuno dei due episodi.

Covermedia