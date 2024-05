Kate Winslet

Durante la kermesse, l'attrice promuoverà anche il suo nuovo film «Lee».

Covermedia

Kate Winslet riceverà il CineMerit Award in occasione del Festival del cinema di Monaco.

L’attrice britannica parteciperà alla kermesse per promuovere il suo nuovo film «Lee», e nell’occasione verrà insignita di un premio alla carriera. Inoltre parteciperà a un dibattito dopo la proiezione della pellicola.

«Siamo lieti che Kate Winslet celebrerà la première europea del suo film con noi a Monaco», hanno dichiarato in una nota il direttore del festival Christoph Gröner e la co-direttrice artistica Julia Weigl. «Lee rappresenta un ritratto del personaggio meravigliosamente intenso. Per noi è importante che il Festival internazionale del cinema di Monaco, con i suoi numerosi film e voci, mandi un chiaro segnale di democrazia, diversità e coesione».

«Lee», prodotto dalla stessa Winslet, era stato presentato al Toronto Film Festival dello scorso settembre, in occasione della premiere mondiale.

Nel drama biografico, l’attrice Premio Oscar interpreta la fotografa Elizabeth 'Lee' Miller, ex modella diventata corrispondente di guerra per Vogue durante la Seconda Guerra Mondiale. Il cast include star come Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Josh O’Connor e Andy Samberg.

L’altra grande star che verrà premiata a Monaco sarà Jessica Lange. Il festival si svolgerà in Baviera tra il 28 giugno e il 7 giugno.

Covermedia