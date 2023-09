Kate Winslet

Dopo essere stata bersagliata dalla critiche per il suo aspetto fisico, oggi l’attrice non ha paura di mostrare le sue curve.

Kate Winslet non ha nessun timore delle scene di nudo.

Vittima in passato di bodyshaming, a 47 anni l’attrice Premio Oscar ha smesso di badare al giudizio altrui e di essere critica verso il proprio corpo.

La star di «Titanic» ha confidato a Vogue di essere stata bollata a inizio carriera come «la ragazza grassa con le scarpe sbagliate», aggiungendo: «Mi dicevano costantemente che la mia forma fisica era sbagliata. Dovevo accontentarmi di meno, ecco quale era la loro ottica».

Kate ha imparato a reagire con fermezza alla cattiverie. «Criticare il proprio corpo equivale a sprecare moltissime energie. Sarebbe meglio se ogni donna dicesse: «Credo in me stessa. Non importa quello che pensano gli altri; questo è quello che sono, e mi basta per andare avanti»», ha spiegato.

Riflettendo sulle ultime scene in topless, ha poi aggiunto: «Bisogna essere veramente coraggiosi per lasciare che il proprio corpo diventi la versione più morbida di te stesso, senza avere nulla da cui nasconderti. Credetemi, le persone della troupe dicevano: «Forse vuoi sederti un po’».

Allora rispondevo: «Perché? Per la porzione di pelle scoperta che potreste vedere? No, non lo farò!»».

Nel nuovo film «Lee», Kate interpreta la fotoreporter Lee Miller. Parlando del personaggio, l’attrice britannica ha affermato: «Lee era una donna che viveva la sua vita secondo le sue regole e per questo ha pagato un prezzo emotivo incredibile».

«Volevo raccontare la sua storia, la storia di una donna di mezza età, partita per la guerra per documentarla».

Covermedia