Dopo la nascita della figlia Suri, l'attrice ha detto addio alle mise troppo impegnative.

In un'intervista con The Times, Katie Holmes ha riflettuto sull'evoluzione del suo stile, spiegando come le diverse fasi della maternità abbiano influenzato le sue preferenze.

«Quando Suri era molto piccola, prediligevo spesso i vestiti. Con il tempo, il mio stile è cambiato sporadicamente, adattandosi alle diverse fasi della vita e al mio livello di comfort», ha detto la Holmes che oggi preferisce un look casual e comodo, adatto alla vita frenetica di New York City, come ballerine, sneakers, jeans larghi e magliette.

Katie ha poi discusso la dinamica del suo rapporto con Suri riguardo allo stile. «A volte i capi base scompaiono decisamente dal mio armadio, ma va bene così», ha commentato l'ex di Tom Cruise che cerca di proteggere la privacy di sua figlia, esposta ai media fin da giovanissima.

«È stato davvero importante per me proteggerla... Sono molto grata di essere un genitore, di essere il suo genitore. Suri è una persona incredibile», ha condiviso in un'intervista con Glamour.

