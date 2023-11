Katy Perry

Daisy ha fatto la sua prima apparizione in pubblico durante il fine settimana.

La figlia di Katy Perry e Orlando Bloom è apparsa per la prima volta in pubblico nel fine settimana a Las Vegas, durante lo show al Resorts World Theatre.

La bambina, di tre anni, è stata proiettata sullo schermo mentre Katy le ha dato il benvenuto presentandola al pubblico.

«Daisy! Ti voglio tanto bene. Sei la mia migliore amica, sono così felice che tu sia qui», ha commentato Katy, secondo il filmato postato su X/Twitter.

«Canterò la prossima canzone, credo che tu la conosca», ha continuato la popstar rivolgendosi direttamente alla figlia, che indossava un vestito a pois bianchi e rossi e dei paraorecchie rosa. Poi si è lanciata nella canzone «Hot N Cold» del 2008.

La voce tra le lacrime

La cantante di Firework, che ha iniziato la sua residency Play al Resorts World Theatre di Las Vegas nel dicembre 2021, ha ringraziato i membri del suo team e i fan, oltre al compagno Orlando e la figlia.

«Al mio compagno, Orlando, per essere un incredibile sistema di supporto e un padre fantastico, ti amo», ha detto all'attore di Pirati dei Caraibi, con cui ha iniziato a uscire nel 2016.

Parlando tra le lacrime, Katy ha continuato: «Ho creato questo show dopo la nascita di mia figlia, Daisy Dove. Quando l'ho incontrata, è stato come se tutto l'amore che stavo cercando fosse finalmente arrivato. Mi ha reso completa, mi ha guarito e mi ha mostrato come giocare di nuovo.»

«Quindi questo spettacolo è per il bambino interiore di ognuno di noi e per la speranza che forse, se tutti potessimo vedere la vita attraverso gli occhi di un bambino, saremmo liberi».

Il principe Harry e Meghan, duchessa di Sussex, e Celine Dion sono stati avvistati tra il pubblico della serata conclusiva di Katy.

La cantante di «My Heart Will Go On» è stata per lo più lontana dai riflettori da quando, nel dicembre 2022, ha annunciato che le era stata diagnosticata la sindrome di Stiff-Person, una rara malattia neurologica.

Covermedia