Il video è stato girato senza autorizzazione nell'area delle dune dell'isolotto di Espalmador, una zona protetta all'interno del Parque natural de ses Salines, in Spagna, sito patrimonio dell'UNESCO.

I produttori del video di «Lifetimes», nuova hit di Katy Perry, sono sotto indagine per aver girato la clip senza autorizzazione. Le autorità spagnole stanno conducendo un'inchiesta contro i produttori del video, ambientato in un'area protetta.

Il video è stato girato alle Isole Baleari e si ritiene che parte del filmato sia stato girato nell'area delle dune dell'isolotto di Espalmador, una zona protetta all'interno del Parque natural de ses Salines.

Con un comunicato stampa, il Ministero dell'agricoltura, della pesca e dell'ambiente naturale ha accusato la società di produzione responsabile delle riprese di non avere mai ottenuto il permesso per le riprese: «In nessun caso la società di produzione ha richiesto l'autorizzazione del Ministero regionale per effettuare le riprese», legge la nota.

L'area in questione è un sito patrimonio dell'UNESCO e il parco nazionale rappresenta un «chiaro esempio della ricchezza della biodiversità mediterranea», dove vivono circa 210 specie di uccelli, come riportato sul sito del Comune dell'isola di Formentera.

Katy, 39 anni, non ha ancora commentato pubblicamente la controversia.

