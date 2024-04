Keanu Reeves

La coppia ha in mente di sposarsi nel giardino della casa di Hollywood Hills dell’attore.

Covermedia

Keanu Reeves e Alexandra Grant si sono lasciati andare a un bacio in pubblico, alimentando le voci di imminenti nozze.

L’attore di «Matrix» ha accompagnato la compagna artista al The Geffen Contemporary, esibizione permanente all’interno del Museum of Contemporary Art Gala di Los Angeles, dove erano esposte alcune opere di Alexandra.

La coppia, notoriamente molto riservata, si è scambiata un bacio a favore di telecamere. Secondo i bene informati si tratterebbe del preludio a un imminente matrimonio. Come scrive il magazine In Touch, pare che Reeves e Grant abbiano scelto di giurarsi amore eterno nel giardino della casa dell’attore a Hollywood Hills.

Finalmente la felicità per Keanu dopo anni difficili?

I due si sono conosciuti nel 2009 a una cena, diventando subito amici. Il loro rapporto si è poi evoluto in una storia d’amore, resa pubblica nel 2019.

Keanu e Alexandra hanno lavorato insieme nel 2011 su un libro intitolato «Ode To Happiness», contenente i testi poetici dell’attore e alcune illustrazioni dell’artista. I disegni inizialmente erano un regalo per Reeves.

«Il libro è stato una sorpresa per me, era un regalo privato per Keanu», ha detto Grant a Vogue nel 2020. «Tutti i nostri amici seduti nella stanza erano felici quando gliel'ho dato, dicevano: «Per favore, pubblicalo». Ecco come siamo arrivati alla pubblicazione».

Keanu sta vivendo un periodo felice della sua vita dopo le tante tragedie che lo hanno segnato. Nel 2000, la fidanzata Jennifer Syme morì in un incidente stradale. La coppia aveva perso l’anno prima una bambina per una malformazione cardiaca.

«Il lutto e la perdita sono cose che non vanno mai via», ha detto Keanu al The Guardian. «Rimangono con te. Non penso che si possano mai superare».

