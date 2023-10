Keira Knightley

L’attrice torna a lavorare con la regista Camille Griffin, che l’ha già diretta sul set di «Silent Night».

Keira Knightley si unisce al cast del nuovo thriller fantascientifico «Conception». Come riporta Deadline, l’attrice britannica interpreterà il ruolo della protagonista, un’impiegata statale dal nome Rita.

Scritto e diretto da Camille Griffin, il film è ambientato in «un futuro non troppo distante in Gran Bretagna, dove il governo ha preso il controllo sulla genitorialità».

Nella sinossi ufficiale si legge: «Eventi inaspettati metteranno a serio rischio il suo status genitoriale, trasformandola nella vittima delle stesse leggi che ha inflitto agli altri».

Keira e la regista Griffin hanno già lavorato insieme nel 2021 per il thriller apocalittico «Silent Night». «Sono fortunata ad aver trovato Keira. È un’artista fidata e talentuosa», ha dichiarato la regista in un comunicato. «Ho in mente di creare un film unico ed entusiasmante insieme».

Celine Rattray e Trudie Styler, che hanno lavorato anche loro su «Silent Night», produrranno il film per Maven Screen Media. «Adoriamo la vivida immaginazione e il talento creativo di Camille. Lei ha un’abilità unica nell’esprimere idee complesse in eventi legati alla vita di tutti i giorni», ha commentato la compagnia. «Non vediamo l’ora di ricomporre il team di Silent Night e lavorare con Keira nuovamente».

Il resto del cast è composto da Matthew Goode, Annabelle Wallis, Lily-Rose Depp, Sope Dirisu e Roman Griffin Davis, figlio della Griffin.

