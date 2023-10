Keith Richards

Alla soglia degli 80, il leggendario rocker parla dei risvolti del problema di salute e del nuovo approccio al suo strumento prediletto.

Keith Richards ammette che l’artrite ha cambiato il suo modo di suonare la chitarra. Durante una recente intervista con BBC, la star dei Rolling Stones ha parlato apertamente del problema di salute e delle sue ripercussioni sulla sua vita da musicista.

Alla domanda su quanto l’artrite lo stia condizionando, il 79enne ha risposto: «Abbastanza, non ho dubbi che lo stia facendo, ma non provo nessun dolore, è una sorta di versione benigna».

«Penso che se ho rallentato un po', probabilmente è dovuto più all’età».

Ad ogni modo, la leggendaria rockstar ha trovato una nuova chiave per continuare a suonare lo strumento. «Ho trovato interessante il fatto che quando dico: 'Non riesco più a farlo', la chitarra mi mostra un altro modo di farlo. Un dito si posiziona in uno spazio diverso e si apre una porta completamente nuova. E così si impara sempre. Non si finisce mai di studiare».

I Rolling Stones stanno per rilasciare il loro 24esimo album in studio, «Hackney Diamonds», il primo a distanza di ben 18 anni dall’ultima volta.

Il disco, in arrivo il 20 ottobre, ospita varie star come Lady Gaga, Paul McCartney, Stevie Wonder e Elton John.

Covermedia