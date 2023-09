Kevin Bacon

Mark Ruffalo, Matthew McConaughey e Alyssa Milano sono le guest star attese alla trasmissione.

Kevin Bacon ha lanciato il suo nuovo podcast intitolato «Six Degrees».

In un video pubblicato su Twitter, la star di «Footloose» ha annunciato il lancio del suo nuovo podcast.

«Oggi, in occasione dell'#InternationalDayofCharity, lanciamo il mio nuovo podcast, Six Degrees with Kevin Bacon», ha scritto Kevin nella didascalia del post. «Ascoltatelo su iHeartRadio, Apple Podcasts o Amazon Music ogni martedì!».

Today, on #InternationalDayofCharity we’re launching my new podcast, Six Degrees with Kevin Bacon! Take a listen on iHeartRadio, Apple Podcasts, or Amazon Music every Tuesday! #SixDegreesPod @SixDegreesofKB https://t.co/7Smo43g9vr pic.twitter.com/ThvO6C4QWL — Kevin Bacon (@kevinbacon) September 5, 2023

Nel video, l'attore ha poi aggiunto ulteriori dettagli sugli ospiti presenti alla trasmissione.

«Parlerò con persone molto in gamba. Facciamo delle vere e proprie chiacchierate su ogni genere di cose, ma la parte migliore è che invitiamo le persone che lavorano in grandi organizzazioni non profit in tutto il mondo a unirsi a noi. E speriamo di sentirci tutti più connessi».

Il titolo del podcast «Six Degrees with Kevin Bacon», fa riferimento al gioco «Six Degrees of Kevin Bacon», in cui i giocatori mettono in relazione Kevin con un'altra celebrità attraverso un massimo di 6 collegamenti.

Kevin parlerà (tra gli altri) anche con Mark Ruffalo, Matthew McConaughey, Alyssa Milano. Il podcast è incentrato sulla restituzione e sul fare la differenza.

«Six Degrees» è prodotto da Warner Bros. Unscripted Television, in associazione con Telepictures e in collaborazione con iHeartPodcasts.

Covermedia