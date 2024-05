Kevin Costner

I due attori erano entrambi in lizza per «L'uomo dei sogni», film di successo del 1989.

Covermedia

Kevin Costner stava quasi per perdere il ruolo ne «L'uomo dei sogni» in favore di Robin Williams.

Il Premio Oscar ha rivelato a GQ che anche il defunto attore era in lizza per la parte di Ray Kinsella nel cult del 1989.

Williams aveva da poco recitato ne «L'attimo fuggente», oltre ad aver riscosso un grande successo in tv con «Mork & Mindy» e in «Good Morning, Vietnam», pellicola del 1987.

«Successe una cosa interessante perché Robin Williams, che Dio lo benedica... ci fu un momento in cui chiesi al regista: «Sai, Robin Williams è una grande star, grande quanto tu abbia mai desiderato"», ha ricordato la star di «Yellowstone».

«Quando scelse me per il ruolo, e non Robin Williams... disse: «Sono abbastanza sicuro che Robin Williams senta le voci nel grano. Sono sicuro invece che tu non le senta. Alla fine hanno creduto in te, Kevin, vediamo cosa succede"».

Il film, che ricevette una nomination all'Oscar, racconta la storia di Ray, un contadino che sente una strana voce provenire dal suo campo di granturco. Quella voce è accompagnata da un'allucinazione su una costruzione di un campo da baseball sulle sue coltivazioni.

Kevin decise di accettare il ruolo, dopo essersi «personalmente commosso» dalla sceneggiatura.

Williams è morto suicida l'11 agosto 2014, all'età di 63 anni.

