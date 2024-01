Kevin Spacey

L’attore si riaffaccia sulla scena pubblica dopo tanti anni, in cui è salito alle cronache principalmente per le accuse di molestie sessuali.

Kevin Spacey annuncia la sua presenza a una convention sull’horror. Il Premio Oscar ha tenuto un profilo basso da quando è stato accusato di molestie sessuali da più uomini nel 2017. Nel luglio del 2023 è stato assolto dal processo che lo vedeva imputato per aver aggredito quattro uomini.

Oggi è stato annunciato che Spacey sarà presente al Mad Monster Party, una tre-giorni dedicata al genere horror, che si terrà a febbraio in North Carolina.

Gli organizzatori hanno postato la news sulle loro pagine social accanto a una foto di Kevin, raffigurato con del sangue che gli cola dalle mani. «Kevin sarà con noi per tutti e tre i giorni e NON offrirà selfie al tavolo», si legge nella descrizione. Per una foto professionale con l’attore il costo è di 225 dollari.

Tuttavia l’iniziativa ha fatto storcere il naso agli hater, che hanno invaso di messaggi critici la pagine di Mad Monster, tanto da spingere gli organizzatori a disabilitare i commenti.

«MAD MONSTER sa esattamente cosa sta facendo dando un palcoscenico a Kevin Spacey. Vogliono questa controversia per pubblicità gratuita», ha scritto un utente. Un’altra persona ha aggiunto: «La loro scelta di invitare Kevin Spacey, cancellare tutti i commenti e bloccare le persone che chiedevano un rimborso mi spezza il cuore. Addio».

Kevin, 64 anni, si è sempre dichiarato innocente, definendo «folli» le accuse contro di lui.

Covermedia