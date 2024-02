Kim Kardashian

Il modello Hermes Birkin in pelle di alligatore è danneggiato in più punti. Dubbiosi i follower: «Perché non la fanno restaurare da H (Hermes) prima di venderla?».

Kim Kardashian è stata criticata per aver messo in vendita una borsa in pessime condizioni. Si tratta del modello Hermes Birkin in pelle di alligatore, che sul sito di rivendita della celebre famiglia, Kardashian Kloset, ha un prezzo richiesto di 69.995 dollari (75.600 euro).

Tuttavia i fan sono insorti per via degli evidenti segni di usura del prezioso accessorio. «È così imbarazzante», ha scritto un fan su Reddit. «Perché non la fanno restaurare da H (Hermes) prima di venderla?».

Un altro follower ha sottolineato che, oltre alle macchie, la borsa è danneggiata anche in altri punti. «L’hardware è tutto graffiato e opaco, i bordi sono usurati e leggermente sfilacciati, ed è scolorito dal sole», hanno scritto, notando che forse Kim non l'ha «restaurata o conservata correttamente».

Altri hanno notato che la borsa, realizzata in una rara pelle di alligatore grigio opaco, non è accompagnata da un certificato CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), spesso richiesto per importare o esportare alcune pelli di animali rari. «C’è scritto che non c'è nessuna certificazione», ha scritto un’altro utente.

Covermedia