Kim Kardashian

La star interpreterà un avvocato di successo a capo di uno studio legale tutto al femminile.

Kim Kardashian entra nel cast della nuova serie tv targata Ryan Murphy.

Per la star del reality si tratta del primo ruolo da protagonista nel legal drama, ancora senza un titolo, descritto come un «procedurale per adulti di fascia alta, patinato e sexy», come riporta Deadline.

Continua così il sodalizio tra Kim e Murphy, dopo la performance della 43enne in «American Horror Story: Delicate», ideata e prodotta da Ryan e Brad Falchuk.

​Kim, 43, interpreterà «il più grande avvocato divorzista di Los Angeles, a capo di uno studio legale tutto al femminile».

Secondo le fonti di Deadline, Murphy avrebbe proposto la serie a Kim e alla madre manager Kris Jenner: il duo ha immediatamente accettato. Madre e figlia saranno anche produttrici esecutive dello show.

La serie, scritta da Jon Robin Baitz e Joe Baken, verrà trasmessa da Hulu, stessa piattaforma su cui va in onda anche il reality show «The Kardashians».

Il nuovo ruolo calza a pennello per Kim, che da alcuni anni ha intrapreso gli studi giuridici, seguendo così le orme del padre Robert Kardashian. Nel 2021, l’imprenditrice ha superato il «baby bar exam», uno dei due esami necessari per diventare avvocato e sta preparando il «bar exam» per l’abilitazione.

Kim è stata scritturata anche per «The 5th Wheel», commedia scritta dall’ex sceneggiatrice del «Saturday Night Live» Paula Pell e dalla moglie Janine Brito.

Covermedia