Inizialmente Kingsley Ben-Adir si è trovato con soli 10 settimane per prepararsi al ruolo di Bob Marley.

Kingsley Ben-Adir ha accettato la sfida di interpretare il leggendario musicista giamaicano Bob Marley con un brevissimo lasso di tempo: 10 settimane di full immersion.

Una sfida titanica, considerando che l'attore doveva imparare a cantare, ballare, parlare come Marley e perfino suonare la chitarra.

Infatti, sebbene fosse «carico di energia elettrica e desideroso di mettersi subito al lavoro», Ben-Adir ha successivamente espresso gratitudine per il prolungamento del periodo di preparazione – causato dal ritardo delle riprese di «Bob Marley: One Love» di altri sei mesi.

«Riguardando, la tempistica iniziale non era realistica», ha dichiarato Kingsley Ben-Adir a BBC News.

«La complessità della lingua e del patois richiedeva una mole di attenzioni talmente ampia che una data di inizio a giugno era semplicemente irraggiungibile».

Il protagonista di «One Night in Miami» ha iniziato la sua preparazione sul set di «Barbie», dedicando il tempo libero tra una ripresa e l'altra per imparare le canzoni di Marley. Ha passato ore ad ascoltare interviste d'archivio e registrazioni inedite, collaborando con un team per rendere il copione più fedele all'essenza giamaicana.

«Non voglio che il pubblico pensi di capire ogni singola parola che dico, perché non sarebbe veritiero», ha spiegato.

«Se ascolti Bob per due ore, non capirai tutto ciò che dice, a meno che tu non sia giamaicano».

Secondo il regista Reinaldo Marcus Green, Ben-Adir non si è limitato solo al lavoro sulla voce: ha studiato ore di filmati dei concerti di Marley per perfezionare la sua presenza scenica e ha imparato a suonare la chitarra fino a che «le dita non sanguinavano».

«Bob Marley: One Love» uscirà nelle sale cinematografiche il 14 febbraio. (Online)

