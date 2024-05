L'attrice statunitense Kirsten Dunst è preoccupata per i suoi figli. dpa

Nel thriller «Civil War», Kirsten Dunst interpreta una fotografa di guerra senza scrupoli in una nazione divisa. In realtà, è molto preoccupata per gli sviluppi nel suo Paese.

La violenza delle armi negli Stati Uniti è una delle principali preoccupazioni della star di Hollywood Kirsten Dunst, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dei suoi figli.

«Non posso più andare al parco con i miei figli senza paura, perché devo temere che gli sparino. In America si vive con queste paure come madre o padre», ha dichiarato l'attrice 42enne al «Bunte».

La Dunst ha il ruolo di protagonista nel thriller d'azione distopico «Civil War», che racconta di una nazione divisa del futuro, uscita nelle sale a metà aprile. Alla domanda sui possibili parallelismi con la realtà, la Dunst ha risposto: «Sono molto preoccupata. Recentemente i diritti delle donne negli Stati Uniti sono passati di nuovo in secondo piano. E anche la minaccia delle armi da fuoco sta peggiorando».

L'attrice vede pochi segnali di miglioramento della situazione. «Ricordo la sparatoria alle scuole elementari di Sandy Hook nel 2012 e da allora non è cambiato nulla in termini di legislazione sulle armi. Se la morte di 20 bambini non serve a nulla, la situazione è davvero senza speranza».

Tanta violenza con le armi da fuoco negli Stati Uniti

Nel dicembre 2012, un ventenne ha sparato e ucciso 20 scolari e sei insegnanti a Newtown, nel Connecticut. Negli Stati Uniti, questi atti sanguinosi fanno purtroppo parte della vita quotidiana.

Le armi da fuoco sono facilmente disponibili e sono in circolazione su larga scala.

Questo porta ripetutamente a discussioni sull'inasprimento delle leggi sulle armi, ma finora senza alcun risultato concreto. Di norma, le iniziative a favore di leggi più severe sulle armi falliscono a causa dei repubblicani e della potente lobby delle armi.

Anche il presidente USA Joe Biden chiede ripetutamente norme più severe.

