Daniel Craig

L’attore è confermato nei panni del detective Benoit Blanc nel terzo capitolo della saga.

Daniel Craig tornerà nei panni del detective Benoit Blanc in «Knives Out 3». L’ex James Bond sarà protagonista del terzo capitolo del film, il cui cast sarà invece quasi completamente rivoluzionato.

Rendendo omaggio ai classici gialli in stile Agatha Christie, il nuovo film farà seguito a «Cena con delitto – Knives Out» del 2019 e «Glass Onion: A Knives Out Mystery» del 2022.

Nei precedenti film il cast era formato da star come Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Chris Evans, Janelle Monáe, Edward Norton e Kate Hudson.

Le notizie sul resto del cast e sulla trama sono ancora poche, ma il regista Rian Johnson ha confermato che la lavorazione della pellicola è ripartita dopo il lungo stop del 2023, imposto dagli scioperi degli sceneggiatori di Hollywood.

«Sta per arrivare», ha dichiarato Rian a The Wrap. «Ovviamente non potevo lavorare durante lo sciopero, ma ora che è finito, sono tornato a lavorare a capofitto. Ho la premessa, ho l’ambientazione, ho quello che sarà il film nella mia testa. È solo questione di scrivere quella dannata cosa».

Le riprese inizieranno nei prossimi mesi; poi il film verrà rilasciato su Netflix.

Covermedia