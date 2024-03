Kristen Stewart: «Io e la mia fidanzata abbiamo congelato i nostri ovuli»

Kristen Stewart

L’attrice e la fidanzata Dylan Meyer lasciano le porte aperte rispetto a un eventuale futuro da mamme.

Kristen Stewart e la fidanzata Dylan Meyer hanno congelato i loro ovuli per un eventuale futuro da mamme.

Durante una recente intervista al podcast «Not Skinny But Not Fat» di Amanda Hirsch, la star di «Twilight» ha rivelato: «Abbiamo fatto scelte coraggiose. Entrambe abbiamo deciso di congelare gli ovuli. Quindi se vogliamo, possiamo».

L’attrice, 33 anni, e la sceneggiatrice, 36, si frequentano dal 2019, dopo essersi conosciute alcuni anni prima su un set cinematografico. Nel novembre 2021, Kristen ha dichiarato di essere ufficialmente fidanzata con Dylan.

Ma le nozze sono ancora in stand-by, come raccontato dall’attrice al podcast. «Siamo delle persone molto casual. Abbiamo un’idea molto approssimativa, il che ci si addice, per quando finirò il mio primo film».

Di recente, Kristen ha ammesso di volere dei figli, ma di essere terrorizzata all'idea del parto: «Non so come sarà la mia famiglia, ma io voglio avere dei figli e su questo non ho dubbi», ha raccontato a Rolling Stone. «Ad un certo punto, so che mi dirò: «Voglio avere un figlio»».

«Non ho paura della gravidanza. Non ho paura di avere un figlio. Ho paura del parto, è una follia!».

