Lutto: è morta l'attrice britannica Maggie Smith L'attrice britannica - e Dama - Maggie Smith è morta all'età di 89 anni. Immagine: KEYSTONE Con una carriera lunga ben 70 anni, l'attrice ha continuato ad avere successo nel nuovo millennio soprattutto per la sua interpretazione della professoressa Minerva McGranitt nella saga cinematografica di «Harry Potter». Immagine: KEYSTONE Maggie Smith ha inoltre deliziato i suoi fan nel ruolo di Violet Crawley, la contessa madre di Grantham nella serie TV «Downton Abbey» e i due film sequel. Immagine: KEYSTONE L'attrice è vincitrice di due Oscar, per «La strana voglia di Jean» nel 1970 e per «California Suite» nel 1979. Immagine: KEYSTONE Lutto: è morta l'attrice britannica Maggie Smith L'attrice britannica - e Dama - Maggie Smith è morta all'età di 89 anni. Immagine: KEYSTONE Con una carriera lunga ben 70 anni, l'attrice ha continuato ad avere successo nel nuovo millennio soprattutto per la sua interpretazione della professoressa Minerva McGranitt nella saga cinematografica di «Harry Potter». Immagine: KEYSTONE Maggie Smith ha inoltre deliziato i suoi fan nel ruolo di Violet Crawley, la contessa madre di Grantham nella serie TV «Downton Abbey» e i due film sequel. Immagine: KEYSTONE L'attrice è vincitrice di due Oscar, per «La strana voglia di Jean» nel 1970 e per «California Suite» nel 1979. Immagine: KEYSTONE

L'attrice britannica Maggie Smith è morta all'età di 89 anni. Lo ha reso noto la sua famiglia.

SDA

L'attrice britannica premio Oscar Maggie Smith, leggenda del teatro e dello schermo per più di 70 anni, è morta oggi in ospedale a Londra. Lo hanno annunciato i suoi figli.

«È con grande tristezza che dobbiamo annunciare la morte di Dame Maggie Smith. È morta pacificamente in ospedale questa mattina presto, venerdì 27 settembre», hanno dichiarato Chris Larkin e Toby Stephens in un comunicato.

L'attrice, nota per la saga cinematografica di «Harry Potter» e la serie TV «Downton Abbey» e per tante commedie, ha vinto due Oscar nel corso della sua carriera: per «La strana voglia di Jean» nel 1970 e per «California Suite» nel 1979. Ha ricevuto altre quattro nomination e otto premi Bafta.

È stata candidata all'Oscar per «Otello» (1965), «In viaggio con la zia» (1972), «Camera con vista» (1985) e «Gosford Park» (2001). Ha interpretato la professoressa Minerva McGranitt nella serie di «Harry Potter» (2001-2011).

Ha recitato anche in «Assassinio sul Nilo» (1978), «Hook - Capitan Uncino» (1991), «Sister Act - La sorellastra» (1992), «Il giardino segreto» (1993), «Marigold Hotel - Il miglior hotel esotico» (2012), «Quartet - Quartetto» (2012) e «The Lady in the Van - La signora del furgone» (2015).

SDA