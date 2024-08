L'attrice Premio Oscar Kate Winslet ha presentato il suo ultimo film di recente anche al Filmfest München in Germania. (immagine d'archivio) Keystone

Lo Zurich Film Festival (ZFF) ha annunciato la venuta dell'attrice Premio Oscar Kate Winslet il 7 ottobre a Zurigo in occasione della 20esima edizione della manifestazione. La 48enne britannica verrà premiata per la sua carriera e presenterà il suo nuovo film.

Winslet fa parte delle «più importanti attrici del nostro tempo», scrivono gli organizzatori dello ZFF in una nota odierna. Citano film come «Titanic», «Ragione e sentimento» o «Avatar: La via dell'acqua», in cui la Winslet figura come protagonista.

L'attrice britannica ha lavorato con grandi registi come James Cameron, Peter Jackson, Sam Mendes, Jane Campion, Michel Gondry e Marc Forster.

Lo ZFF ha voluto premiarla con il Golden Icon Award per «la sua straordinaria performance attoriale e la sua impressionante carriera».

Il 7 ottobre, in concomitanza con la premiazione, l'attrice presenterà «Lee – The Photographer» della regista Ellen Kuras, ultimo film in cui Winslet, che è anche co-produttrice della pellicola, interpreta il ruolo principale della fotografa di guerra Lee Miller (1907-1977).

Lo Zurich Film Festival si terrà dal 3 al 13 ottobre.

