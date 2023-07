L'ultimo, macabro, desiderio di Dolly Parton è morire sul palco «Spero che un giorno cadrò morta sul palco nel bel mezzo di una canzone»: le parole dell'icona della musica country statunitense Dolly Parton. Immagine: KEYSTONE La cantante di 77 anni non sarebbe la prima a morire durante un'esibizione. Immagine: IMAGO/Everett Collection Il rapper sudafricano Costa Titch si è sentito male lo scorso marzo sul palco di un festival musicale. Poco dopo è morto. Immagine: IMAGO/Shutterstock Nel 2022 il cantante haitiano Mikaben è morto davanti a 10.000 spettatori a un concerto a Parigi. Immagine: imago/ZUMA Press Tre anni fa il cantante country David Olney, a destra, ha avuto un attacco di cuore durante uno spettacolo, ed è deceduto. Immagine: imago/ZUMA Press L'ultimo, macabro, desiderio di Dolly Parton è morire sul palco «Spero che un giorno cadrò morta sul palco nel bel mezzo di una canzone»: le parole dell'icona della musica country statunitense Dolly Parton. Immagine: KEYSTONE La cantante di 77 anni non sarebbe la prima a morire durante un'esibizione. Immagine: IMAGO/Everett Collection Il rapper sudafricano Costa Titch si è sentito male lo scorso marzo sul palco di un festival musicale. Poco dopo è morto. Immagine: IMAGO/Shutterstock Nel 2022 il cantante haitiano Mikaben è morto davanti a 10.000 spettatori a un concerto a Parigi. Immagine: imago/ZUMA Press Tre anni fa il cantante country David Olney, a destra, ha avuto un attacco di cuore durante uno spettacolo, ed è deceduto. Immagine: imago/ZUMA Press

Dolly Parton non ne ha per nulla abbastanza: dire addio al palco non è un'opzione per l'icona 77enne della musica country. Il suo ultimo desiderio, invece, è alquanto inquietante: la cantante vorrebbe morire durante un concerto.

Hai fretta? blue News riassume per te La cantante Dolly Parton è ben lungi dal ritirarsi dalla scena musicale.

Il desiderio in extremis della 77enne è di morire durante un concerto.

Parton pubblicherà il suo prossimo album il 17 novembre. È un nuovo inizio. La leggenda della musica country ha deciso di produrre per la prima volta un album rock. Mostra di più

«Scene drammatiche all'Accor Arena di Parigi: il cantante haitiano Mikaben muore sul palco davanti a 10.000 persone durante un concerto», titolava la rivista «Stern» nell'ottobre 2022.

Capita infatti ogni tanto che gli artisti muoiano sul palco. E ci sono addirittura musicisti che desiderano che sia esattamente così. Come ad esempio Dolly Parton. La cantante americana di 77 anni non ha nessuna intenzione di appendere il microfono al chiodo.

In un'intervista con «Greatest Hits Radio», l'icona della musica country ha detto che non può immaginare di lasciare il palco nella propria vita. Lei non è «una che se ne sta seduta e non fa niente».

«Morire nel bel mezzo di una canzone»

Adesso, cara signora Parton, posso capire che non vuole sentirsi anziana e fragile e non ha voglia di non fare niente. D'altra parte, ho qualche problema con il suo desiderio, di come vuole abbandonare questa terra per sempre.

Nell'intervista alla «Greatest Hits Radio» ha dichiarato: «Non mi ritirerei mai. Spero che un giorno cadrò morta sul palco nel bel mezzo di una canzone».

Spera anche di cantare una delle sue canzoni nel momento fatale, piuttosto che una cover.

David Olney: «Mi dispiace»

Morire facendo la propria attività preferita è, a prima vista, un desiderio perfettamente comprensibile.

Ma cara signora Parton, ha pensato anche ai suoi fan quando ha esternato una tale richiesta? Pensa davvero che sia bello vedere improvvisamente crollare e morire qualcuno sul palco?

Forse si ricorda del suo connazionale David Olney, morto di infarto tre anni fa durante un concerto a Fort Walton Beach, in Florida. È stato uno shock enorme per gli spettatori dello show.

Il concerto era in pieno svolgimento quando il cantante, 71 anni, ha chinato all'improvviso la testa ed è spirato davanti al pubblico, con la chitarra in mano.

«Mi dispiace», avrebbe sussurrato al microfono poco prima, secondo il suo compagno di band Scott Miller. Poi Olney ha abbassato il capo e chiuso gli occhi. Per sempre.

Migliaia di persone scioccate in una sala da concerto

Sono sicuro che, signora Parton, lei farebbe qualcosa di simile. Ed è per questo che le chiedo di nuovo: vuole davvero che migliaia di persone scioccate in una sala da concerto scoppino a piangere dopo il suo ultimo respiro?

So che noi umani non possiamo scegliere come moriremo un giorno. Ma, cara signora Parton, riconsidererei davvero di morire sul palco.