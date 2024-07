Shiloh Jolie-Pitt

Shiloh, 18 anni, ha avviato un procedimento legale per cambiare il suo nome da Shiloh Nouvel Jolie-Pitt a Shiloh Nouvel Jolie.

Covermedia

Shiloh Jolie-Pitt ha chiesto di eliminare «Pitt» dal suo cognome. In maggio, subito dopo il suo 18esimo compleanno, la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt ha avviato un procedimento legale per cambiare il suo nome da Shiloh Nouvel Jolie-Pitt a Shiloh Nouvel Jolie.

In risposta alle domande sulla decisione di Shiloh, il suo avvocato Peter Levine ha rilasciato una dichiarazione a People domenica.

«I media dovrebbero essere più attenti nei loro resoconti, soprattutto quando si riferiscono a un giovane adulto che ha preso una decisione indipendente e significativa a seguito di eventi dolorosi, e sta semplicemente seguendo un procedimento legale», ha detto.

Inoltre, Levine ha sottolineato che Shiloh non ha mai fatto alcun annuncio pubblico a riguardo: «Shiloh Jolie non ha pubblicato un annuncio. Come avvocato di Shiloh, sono tenuto a pubblicare un avviso legale perché la legge in California richiede quello di chiunque voglia cambiare il proprio nome. Quell'avviso legale è stato pubblicato sul Los Angeles Times, come richiesto».

Shiloh non ha rivelato le ragioni che l'hanno spinta ad eliminare Pitt dal suo cognome. L'udienza sulla modifica si svolgerà il 29 luglio.

Angelina e Brad in guerra ormai da molti anni

Angelina e Brad sono in guerra ormai da molti anni. L'attrice ha presentato istanza di fine del matrimonio nel 2016 e, sebbene entrambi si siano stati dichiarati single nel 2019, il divorzio non è stato ancora finalizzato.

I due sono anche coinvolti in cause giudiziarie relative a proprietà condivise e interessi commerciali, inclusa un'azienda vinicola in Francia.

Oltre a Shiloh, Angelina e Brad sono genitori di Maddox, 22, Pax, 20, Zahara, 19, e dei gemelli Knox e Vivienne di 16 anni. Anche gli altri ragazzi, ad eccezione dei più piccoli, hanno abbandonato il cognome paterno.

Covermedia