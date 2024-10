Da sinistra a destra: Lily Collins, Brigitte Macron e Thalia Besson in «Emily in Paris». Netflix

La First Lady francese sta facendo scalpore per la sua apparizione nella serie di successo «Emily in Paris». Il ruolo di ospite di spicco nella quarta stagione della serie Netflix offre a Brigitte Macron un palcoscenico speciale.

jke Jenny Keller

Hai fretta? blue News riassume per te La First Lady francese interpreta se stessa nella quarta stagione della serie Netflix e in una scena posa per un selfie con Emily.

L'apparizione come ospite è stata ispirata quando la star della serie Lily Collins e il creatore Darren Star l'hanno incontrata a Palazzo dell'Eliseo nel dicembre 2022.

Brigitte Macron, già citata nella prima stagione, ha esperienza di recitazione in quanto ex insegnante di teatro. Mostra di più

La First Lady francese Brigitte Macron (71 anni) fa un'apparizione nell'ultima stagione della serie di successo «Emily in Paris». La moglie del presidente Emmanuel Macron è presente nel secondo episodio della quarta stagione della commedia di Netflix.

La serie è incentrata su Emily Cooper, originaria di Chicago, che si trasferisce a Parigi ed è interpretata dall'attrice britannico-americana Lily Collins, figlia della pop star britannica Phil Collins.

Le avventure della Cooper hanno conquistato i fan di tutto il mondo, ma è stata anche criticata per la sua rappresentazione stereotipata di Parigi.

Tuttavia Brigitte Macron dà il suo pieno sostegno allo show interpretando sé stessa in una breve scena in cui scatta un selfie con Emily in un ristorante.

Brigitte Macron ha «grande talento»

L'attrice protagonista ha dichiarato alla rivista Elle che l'idea dell'apparizione è nata quando lei e il creatore della serie Darren Star hanno incontrato la Macron all'Eliseo nel dicembre 2022.

Nella prima stagione della serie, Brigitte viene già citata quando condivide il post di Emily su Instagram in cui esprime il suo disappunto per il fatto che la parola francese per vagina, le vagin, sia maschile.

Spesso viene vista al fianco del marito, il presidente francese Emmanuel Macron: Brigitte Macron. (immagine d'archivio). imago images/Hans Lucas

«È una grande fan della serie e ha preso la citazione nella prima stagione con molto umorismo», ha detto Collins a Elle. «Quella scena nella quarta stagione è ironica e girare con lei è stato un onore e un vero piacere». Il creatore della serie ha elogiato la performance della Macron e ha detto che ha dimostrato «grande talento».

Indossa i suoi stessi abiti nella serie

Nella scena Emily si avvicina a Brigitte, che è seduta in un ristorante con altre due donne. La First Lady saluta con un cenno la sua guardia di sicurezza mentre Emily spiega di essere la persona che si cela dietro l'account Instagram «Emily in Paris».

Dopo un breve scambio, Emily scatta un selfie con la Macron e lo pubblica su Instagram. Il post include l'hashtag #makeiticonic, uno slogan della campagna del presidente per attirare investitori stranieri in Francia.

Netflix ha confermato che la First Lady ha indossato i propri abiti nella scena e non ha ricevuto «nessuna istruzione specifica» dal team di produzione, nonostante la serie sia nota per la sua moda.

Brigitte ha insegnato teatro a scuola

Secondo Collins, Brigitte «ha chiesto lei stessa al team di produzione» di poter apparire nella serie, «una cosa assurda». Tuttavia il Palazzo dell'Eliseo avrebbe dichiarato ai media francesi che la richiesta è arrivata dai produttori della serie.

La First Lady ha anche una certa esperienza nella recitazione, come riporta Sky News. Insegnava recitazione in una scuola secondaria quando, nel 1993, incontrò il futuro presidente, allora 15enne e allievo della sua classe.

I due si sposarono 14 anni dopo. Nel 2018 ha fatto anche una breve apparizione nella serie comica francese «Vestiaires», che segue la vita di due nuotatori disabili. All'inizio di quest'anno è stato annunciato che una casa di produzione francese sta progettando una serie in sei parti sulla sua vita.

«Emily in Paris» celebra i cliché parigini

«Emily in Paris», andata in onda per la prima volta nel 2020, è stata spesso criticata per la sua rappresentazione fiabesca della vita in città - dallo stile di vita bon vivant con i berretti alle scene eleganti e pronte per Instagram, mentre problemi come i rifiuti, la criminalità e i conflitti sociali vengono ignorati.

L'attrice britannica Lily Collins alla prima della quarta stagione di «Emily in Paris». sda/Jordan Strauss

Il creatore ha difeso la serie e ha spiegato che era intesa come una «dichiarazione d'amore a Parigi», vista attraverso gli occhi di Emily. «La prima cosa che vede sono i cliché, perché è la sua prospettiva», ha detto nel 2020. «Volevo fare uno show che celebrasse quella parte di Parigi».

L'ultima stagione ha ricevuto recensioni contrastanti: il Telegraph ha lamentato «ancora noia» e «abiti terribili», mentre Collider ha lodato un «finale stupefacente» dopo un «secondo atto caotico».