La modella britannica Georgina Cooper, nota dagli anni '90 e amica intima di Kate Moss, è morta sull'isola greca di Creta all'età di 46 anni. Il mondo della moda è in lutto.

Hai fretta? blue News riassume per te L'icona della moda britannica Georgina Cooper, salita alla ribalta negli anni '90, è morta a 46 anni sull'isola greca di Creta, poco dopo il suo matrimonio.

La Cooper si è ammalata durante una vacanza a Kos e, dopo un trattamento infruttuoso, è stata trasportata in aereo a Creta, dove è deceduta cinque giorni dopo.

Conosciuta per il suo lavoro con Alexander McQueen e Burberry, si era ritirata dal mondo della moda dopo la nascita di suo figlio e stava progettando di costruirsi una nuova vita in Grecia. Mostra di più

Cooper soggiornava con il marito al Marianna Hotel Apartments di Kos quando, il 21 ottobre, si è improvvisamente sentita male. Inizialmente è stata portata in ospedale sull'isola, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente.

Un'ambulanza aerea l'ha quindi portata a Creta, dove è stata curata in terapia intensiva. Cinque giorni dopo, però, è deceduta a causa della malattia.

Un conoscente di lunga data a Kos ha espresso il suo dolore: «Veniva qui da oltre 20 anni. I suoi genitori sono amici dei proprietari dell'hotel».

Cooper stava pensando di emigrare in Grecia

Era stata qui in luna di miele a luglio ed era tornata per una vacanza a ottobre. Il giorno prima del volo di ritorno si è ammalata. «Georgina amava la Grecia e aveva intenzione di tornare a maggio, forse per aprire un'attività. È davvero triste».

Il suo ex agente Dean Goodman ha aggiunto: «Georgina voleva tornare in Grecia con il suo nuovo marito. Nonostante i frequenti ricoveri, aveva grandi progetti per il futuro. Tutti sono devastati. Era una vera superstar».

Secondo il «Daily Mail», la modella aveva contratto il Covid durante la pandemia e in seguito ha lottato con problemi di salute.

La modella Jade Parfitt: «Siamo profondamente scioccati. Diffondeva sempre gioia»

Negli anni '90 Georgina Cooper era un'icona celebre nel Regno Unito. Conosciuta come la «ragazza con i denti a sventola», ha lavorato con fotografi famosi come Corinne Day e per case di moda come Alexander McQueen, Burberry e Stella McCartney.

Dopo la nascita del figlio Sonny, si è ritirata dal mondo della moda per concentrarsi sulla famiglia.

Jade Parfitt, una cara amica e anche lei modella, ha dichiarato: «La sua famiglia e i suoi amici sono devastati. Georgina era un raggio di luce, una persona molto popolare che diffondeva sempre gioia e risate».

Non si sa esattamente di cosa sia morta Cooper.

