La «moglie» di Kanye West fa diventare il «naked dress» un abito quotidiano

Bianca Censori, la «moglie» di Kanye West, è visibilmente nuda in Italia. Il suo abbigliamento ha causato non poco risentimento. Ma il naked dress è una vera e propria tendenza.

Hai fretta? blue News riassume per te Bianca Censori, in giro per l'Italia indossando una tuta vedo non vedo, ha fatto scalpore.

La «moglie» di Kanye West sembra completamente nuda.

La particolarità? Bianca sta trasformando il naked dress in un abito da indossare tutti i giorni. Mostra di più

Quando Kanye West si presenta da qualche parte, gli occhi cadono subito sulla sua compagnia. Soprattutto ultimamente, dopo il divorzio dall'ex moglie Kim Kardashian. Bianca Censori, che ora dovrebbe essere sua moglie (la notizia non è stata ufficialmente confermata da nessuno dei due, ndt), sta facendo scalpore.

Durante il suo soggiorno in Italia, durato diverse settimane, la coppia, sotto l'attento occhio dei media, è uscita più volte ed è stata fotografata dai paparazzi. E Bianca «si sfoga» con la moda. E «sfogarsi» in questo caso significa provocare indignazione.

Mentre altre signore celebrano lo stile della dolce vita italiana con maxi abiti, colori vivaci, fantasie e balze, e adattano i loro vestiti alle temperature calde con abiti ariosi, non c'è traccia di tutto questo con la «moglie» di Ye.

La designer di immobili e oggetti si concentra invece su un certo stile e indossa dei naked dress dalla testa ai piedi. I modelli di colore beige vestono come una seconda pelle e sono anche trasparenti, per cui nulla è lasciato all'immaginazione.

Un seno sporgente di lato qui, un capezzolo in evidenza là, e persino il suo fondoschiena è piuttosto visibile. In pratica, la nuova musa di Kanye sembra non avere nulla addosso.

Lo stile naked dress sarà in voga per tutti i giorni?

E con questo l'australiana ha scatenato un putiferio in rete. È «irrispettosa» e vestita in modo inappropriato in un Paese di cultura cattolica conservatrice. Potrebbe essere arrestata per «disturbo della quiete pubblica»? Anche se in alcune parti d'Italia si applicano codici di abbigliamento più severi, è improbabile. Si cercherà di evitare uno scandalo del genere.

Ma perché Bianca fa tanto scalpore con i suoi vestiti particolari, mentre il naked dress (vestito nudo, ndt) ha recentemente conquistato i red carpet di tutto il mondo?

Probabilmente il motivo è che lei indossa una tuta «nuda» a pezzo intero non su un red carpet, ma nella vita di tutti i giorni, rendendolo così un capo d'abbigliamento quotidiano. Vista la disinvoltura con cui vanno in giro, di sicuro non è un problema per il rapper americano e la sua nuova partner.

Le tute sono generalmente pratiche perché le donne non devono preoccuparsi degli abbinamenti. Basta indossarle e il look è completo. È meno pratico quando si tratta di andare in bagno. Come Censori riesca a uscire dall'aderente capo di vestiario rimane un suo segreto.