Regina Camilla

Dopo la diagnosi di cancro di Re Carlo III, la regina consorte si è fatta carico di tutti gli impegni ufficiali.

La Regina Camilla si prende una breve pausa dagli impegni ufficiali.

La reale è stata molto impegnata nelle ultime settimane con le visite ufficiali, soprattutto dopo la diagnosi di cancro del marito, Re Carlo III, e di Kate Middleton, attualmente in convalescenza dopo una misteriosa operazione chirurgica all’addome.

Camilla ha partecipato a 13 appuntamenti ufficiali nelle ultime settimane: per tale ragione la 76enne ha deciso di rallentare, come riporta il The Sunday Times.

Una fonte di palazzo riferisce che negli ultimi tempi la regina consorte è stata «incoraggiata dalla reazione del pubblico» alla sua presa delle redini della famiglia reale.

«Sebbene non si aspettasse di trovarsi nella posizione di guidare la famiglia, la Regina è assolutamente pronta a fare qualunque cosa sia necessario fare per l’istituzione», ha rivelato la fonte.

Camilla ha trascorso gli ultimi giorni in relax con la famiglia: secondo il Daily Mail, nelle prossime ore prenderà un volo privato per una breve vacanza prima di tornare agli impegni istituzionali.

Camilla sarà presente al Commonwealth Day dell’11 marzo, quando guiderà la royal family all’Abbazia di Westminster.

Il principe William e la principessa Anne continueranno con i loro impegni nelle prossime settimane, mentre Kensington Palace ha confermato che Kate tornerà dopo Pasqua.

Covermedia