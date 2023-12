La regina Silvia con il Premio Nobel per la fisica Pierre Agostini. Keystone

Oggi la regina Silvia di Svezia compie 80 anni. Originaria di Monaco di Baviera, da padre tedesco e madre brasiliana, ha incontrato suo marito, Re Carlo XVI Gustavo, alle olimpiadi del 1972.

La regina è nota per essere un'instancabile lavoratrice e dedica molto impegno al sociale, essendo attiva in diverse fondazioni.

«La regina è pienamente consapevole dei suoi doveri nei confronti della casa reale, della monarchia e del re, e li adempie con tutto il cuore», spiega la giornalista Ingrid Thörnqvist, che ha recentemente pubblicato un libro sulla regina Silvia.

«Conosce il suo posto, ma anche il suo valore, e utilizza lo spazio rimanente per le questioni che le stanno a cuore», ha dichiarato l'autrice, riportata dall'agenzia di stampa svedese TT.

Per il suo compleanno la regina non vuole regali, ma chiede a chiunque volesse di fare una donazione in sostegno dei bambini in Ucraina che soffrono di problemi psicologici.

SDA