La Rivincita Delle Bionde

Scopri quando la famosa avvocatessa bionda tornerà sul grande schermo con il terzo capitolo della saga!

Il terzo capitolo della celebre saga cinematografica «La rivincita delle bionde», basata sull'omonimo romanzo del 2001 di Amanda Brown, è in arrivo con il titolo «La rivincita delle bionde 3».

Dopo il successo straordinario del primo film, «La rivincita delle bionde», uscito il 13 luglio 2001, e il sequel «Una bionda in carriera», che ha debuttato il 2 luglio 2003, i fan aspettano con trepidazione il ritorno di Elle Woods sul grande schermo.

Nonostante il successo commerciale del secondo film, che ha portato alla produzione di alcuni telefilm, tra cui «La rivincita delle bionde» (2003), «La rivincita delle bionde 2: The Musical (2007)» e «Ufficialmente bionde», nessun altro lungometraggio è stato realizzato fino a ora.

Le voci circolavano già dal 2018

Le voci su «La rivincita delle bionde 3» circolano dal giugno 2018, quando sono emersi i primi rapporti riguardo al coinvolgimento di Reese Witherspoon e alla possibile data di uscita. L'attrice avrebbe negoziato con la MGM, la casa di produzione detentrice dei diritti della saga, per riprendere il ruolo di Elle Woods e fungere da produttrice tramite la sua Hello Sunshine studio. I registi del primo film, Karen McCullah Lutz e Kirsten Smith, sono vicini a concludere un accordo con la MGM per scrivere la sceneggiatura del terzo capitolo.

Inizialmente previsto per il 2020, «La rivincita delle bionde 3» ha subito ritardi, e il progetto è attualmente in pre-produzione. Con il presunto inizio delle riprese all'inizio del 2024, il film potrebbe arrivare nei cinema nel 2025, portando Elle Woods a incantare nuovamente il pubblico con il suo carisma unico.

Il cast del film dovrebbe includere Jennifer Coolidge nei panni di Paulette Parcelle, Reese Witherspoon nel ruolo di Elle Woods, Alanna Ubach interpretando Serena, Jessica Cauffiel nei panni di Margot, ma altri volti noti torneranno ad affiancare l'iconica avvocatessa bionda.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su «La rivincita delle bionde 3» e preparatevi a immergervi nuovamente nel mondo glamour e divertente di Elle Woods.

