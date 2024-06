Katherine Parr

Il film si concentra sul ruolo dell'ultima moglie di Enrico VIII, Katherine Parr, e la lotta per la sopravvivenza contro un re malato e paranoico.

Covermedia

Il Tribeca Festival ha visto la presentazione di uno dei film più attesi dell'anno, «Firebrand», con protagonisti Alicia Vikander e Jude Law.

Diretto da Karim Aïnouz, il film offre una nuova prospettiva sulla tumultuosa vita di Enrico VIII e delle sue sei mogli, focalizzandosi in particolare sull'ultima consorte del re, Katherine Parr.

«Firebrand» si distingue nel panorama cinematografico per la sua scelta di approfondire la figura di Katherine Parr, spesso trascurata nelle narrazioni storiche.

La trama del film si concentra sul periodo in cui Katherine viene nominata reggente durante le campagne militari di Enrico VIII all'estero. Al suo ritorno, il re è afflitto da malattie e paranoia, mentre la corte trama per metterlo contro Katherine, costringendola a lottare per la sua sopravvivenza.

«Era una sopravvissuta di Enrico VIII»

Jude Law, che interpreta Enrico VIII, ha espresso il suo interesse per il ritratto di un re in declino. «Era particolarmente interessante osservare la decadenza, la deplorevole disintegrazione di questo uomo un tempo grande», ha dichiarato Law, sottolineando la complessità di un sovrano che ha imboccato una strada molto oscura.

Dall'altra parte, Alicia Vikander, nel ruolo di Katherine Parr, ha ammesso con modestia di conoscere poco sull'ultima moglie di Enrico VIII prima di iniziare il progetto. «In realtà è stata una delle prime donne a essere pubblicata con il proprio nome», ha rivelato la vincitrice dell'Oscar per «The Danish Girl».

«Era ovviamente una sopravvissuta di Enrico VIII, e gli è sopravvissuta. Era una donna che ho ritenuto importante raccontare».

