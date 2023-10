Mike Newman: la star di «Baywatch» combatte il Parkinson da 16 anni È così che i fan di «Baywatch» conoscono Mike Newman: interpretava il bagnino non solo in TV, ma anche nella vita vera. Immagine: imago images/Everett Collection La serie americana «Baywatch» tentava i desideri di molti telespettatori e telespettatrici: con David Hasselhoff e Pamela Anderson, la serie TV è definitivamente un cult degli anni '90. Immagine: imago images/Everett Collection Mike Newman (il secondo da destra) interpretava l'omonimo bagnino Mike «Newmie» Newman, ed era l'unico vero bagnino dell'intera serie. Immagine: imago/Granata Images Mike Newman: la star di «Baywatch» combatte il Parkinson da 16 anni È così che i fan di «Baywatch» conoscono Mike Newman: interpretava il bagnino non solo in TV, ma anche nella vita vera. Immagine: imago images/Everett Collection La serie americana «Baywatch» tentava i desideri di molti telespettatori e telespettatrici: con David Hasselhoff e Pamela Anderson, la serie TV è definitivamente un cult degli anni '90. Immagine: imago images/Everett Collection Mike Newman (il secondo da destra) interpretava l'omonimo bagnino Mike «Newmie» Newman, ed era l'unico vero bagnino dell'intera serie. Immagine: imago/Granata Images

Mike Newman è stato uno dei protagonisti di «Baywatch», la serie cult degli anni '90. L'ormai 66enne ha rivelato in un'intervista di soffrire del morbo di Parkinson da ben 16 anni.

Bagnini e bagnine in attillati costumi da bagno rosso e splendide immagini di spiagge sabbiose: 30 anni fa «Baywatch» ha soddisfatto i desideri di molti telespettatori e telespettatrici.

La serie TV degli anni '90 - con attori del calibro di David Hasselhoff e Pamela Anderson - è considerata da tempo un cult. Mike Newman interpretava l'omonimo bagnino, Mike «Newmie» Newman, ed era l'unico vero bagnino della serie.

L'attore 66enne ora torna sullo schermo per il nuovo documentario «Baywatch: The Documentary».

Mike Newman soffre del morbo di Parkinson da 16 anni

La serie documentaria in più parti evidenzia le influenze culturali di «Baywatch». Matt Felker, regista del documentario, era particolarmente interessato al punto di vista di Newman.

«Tutti amavano questo ragazzo», ha detto Felker a «People». Newman è stato importante per le riprese perché, in quanto pompiere e vero bagnino, era, secondo le sue stesse parole, «troppo utile» al format, anche solo per gli stunt.

Prima della messa in onda della nuova docuserie, Newman ha raccontato alla rivista americana di un capitolo particolarmente difficile della sua vita che non ha ancora condiviso pubblicamente.

L'attore soffre del morbo di Parkinson e ha ricevuto la grave diagnosi ben 16 anni fa.

Sua moglie la prima a notare il suo strano tremore

Sua moglie Sarah è stata la prima a notare uno strano «tremore» nei suoi movimenti, si legge nell'articolo.

Di conseguenza, Newman, un uomo dal fisico atletico, ha iniziato a camminare in modo diverso ed è diventato sempre più lento quando nuotava e correva. Lui pensava si trattasse di un declino legato all'invecchiamento, ma sua moglie lo ha esortato a consultare un medico.

Quando quest'ultimo gli ha prescritto una pillola chiamata Azilect (un indicatore MAO-B che rallenta la degradazione della dopamina nel cervello), si è notato un immediato miglioramento delle sue condizioni.

Ma quando, il giorno dopo, Newman ha raccontato nello studio medico del presunto miracolo, è seguito lo shock: l'improvviso miglioramento delle sue condizioni significava, secondo il medico, che aveva il morbo di Parkinson.

Newman resta attivo nonostante la malattia

Dopo la diagnosi, la star di «Baywatch» ha spiegato che la sua vita è cambiata completamente. «Tutte le cose che pensavo di fare con i miei figli e nipoti, le foto che volevamo fare, tutti i progetti che avevo, sono stati interrotti».

Nel documentario sulla serie cult, Newman inizialmente non voleva parlare della sua malattia per non essere conosciuto come «quello con il Parkinson».

Tuttavia, il suo buon rapporto con il regista Felker, che lo porta tre volte a settimana sulla spiaggia di Malibu e lo aiuta ad andare in mare, lo ha convinto del contrario.

Secondo il cineasta, Newman nell’acqua si muove «come Superman», mentre sulla terra continua a inciampare.

In generale, Newman cerca di mantenersi attivo nonostante il morbo di Parkinson. Il 66enne va in kayak e corre sulla sabbia perché vede nell'esercizio fisico il miglior trattamento per il Parkinson.