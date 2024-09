Katie Leung

L'attrice asiatico-scozzese ha recitato in diverse serie TV, tra cui «Annika», dove interpretava l'agente DC Blair Ferguson, e «The Peripheral» nel ruolo di Ash.

Covermedia

Katie Leung, celebre per il ruolo di Cho Chang in «Harry Potter», entrerà a far parte del cast di «Bridgerton» per la quarta stagione. Interpreterà Lady Araminta Gun, due volte sposata e due volte vedova.

I creatori di «Bridgerton» descrivono il nuovo personaggio come «favoloso, perspicace e diretto». Lady Araminta è madre di due ragazze che debutteranno nei prossimi episodi: Rosamund Li, interpretata da Michelle Mao, e Posy Li, interpretata da Isabella Wei. La madre sente la pressione di riuscire a far sposare almeno una delle figlie.

Le due sorelle sono descritte come molto diverse. Rosamund è definita «bella, vanitosa e desiderosa di compiacere la madre», mentre Posy è «molto più gentile».

La nuova stagione si concentrerà sul secondo figlio della famiglia Bridgerton, Benedict, interpretato da Luke Thompson, e sulla sua ricerca della misteriosa Lady in Silver, Sophie Baek, interpretata da Yerin Ha.

Nonostante non sia stata ancora annunciata una data di uscita, è confermato che la stagione sarà composta da otto episodi e richiederà circa otto mesi per la produzione.

Covermedia