La star di MTV si rompe l'osso del collo in un grave incidente

Nev Schulman, presentatore di «Catfish», ha rischiato la vita, ma si è salvato. Instagram/nevschulman

La star di MTV Nev Schulman, presentatore di «Catfish», è fortunato a essere ancora vivo. All'inizio di agosto è stato coinvolto in un grave incidente in bicicletta e si è rotto l'osso del collo. Su Instagram ha raccontato quello che gli è successo e ha espresso la sua gratitudine.

vab Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo un gravissimo incidente in bicicletta, avvenuto all'inizio di agosto, Nev Schulman ha aggiornato i fan sulla sua salute.

Il presentatore di «Catfish» lo ha fatto attraverso un video su Instagram: «Apprezzate quello che avete, perché potreste perderlo da un momento all'altro».

Mentre si recava in bici a scuola a prendere il figlio, il 39enne ha urtato un marciapiede ed è caduto violentemente a terra, tanto da rompersi l'osso del collo.

Schulman ha rischiato grosso, ma per sua fortuna è ancora vivo e non è rimasto paralizzato. Si riprenderà completamente. Mostra di più

Nev Schulman è super grato per essere sopravvissuto all'incidente di cui è stato protagonista all'inizio di agosto.

Il presentatore di «Catfish», popolare programma TV in onda su MTV, racconta - in un'intervista video al portale «TMZ» - di essere stato incredibilmente fortunato: «Tutti i medici e le infermiere (...) erano così sorpresi che fossi in grado di muovermi e sedermi. (...) Dicevano che era insolito vedere un paziente camminare dopo una tale lesione spinale».

Il 39enne non dimenticherà presto quel 5 agosto. E in un video su Instagram, in cui ha stento riesce a trattenere le lacrime, ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni di salute.

«Prima di tutto, volevo dire grazie. Grazie a tutti i medici e agli infermieri, grazie alla mia famiglia e ai miei amici, grazie per l'incredibile sostegno, e grazie anche a tutti voi. Il supporto e l'amore che ho ricevuto online è stato incredibile», ha detto la star di MTV.

Schulman ha registrato il video durante una passeggiata nel quartiere e ha commentato di non essersi mai sentito così stanco dopo un giretto di soli dieci minuti.

«Apprezzate quello che avete, perché potreste perderlo da un momento all'altro», è stato l'appello rivolto ai suoi fan.

«Per fortuna ero solo nell'incidente»

Schulman era in sella alla sua bicicletta per andare a prendere il figlio a scuola quando si è scontrato con un camion.

In un post su Instagram ha scritto a proposito dell'incidente: «Non sono mai riuscito a prendere mio figlio a scuola. In effetti, in un certo senso, sono felice di non averlo fatto. Ero solo al momento dell'impatto. Io e il camion. E poi immagino il marciapiede. Ero solo e privo di sensi».

Il presentatore ha sbattuto così forte contro il marciapiede che si è rotto due vertebre del collo. Ma, come spiega, per qualche miracolo non è rimasto paralizzato.

«Le mie mani sono state un punto interrogativo per un minuto, ma il corpo umano è incredibile e lo sono anche gli umani», ha continuato.

Ora può camminare di nuovo e riesce a stare in piedi. Già nel suo primo post dopo l'incidente ha dimostrato che si sta riprendendo bene. Quando la figlia Cleo James e i due figli Beau Bobby Bruce e Cy Monroe sono andati a trovarlo in ospedale, hanno chiesto cautamente di poter abbracciare il loro papà. E il 39enne ha contraccambiato con gran sollievo.

Al momento dell'incidente, la star di «Catfish» indossava un casco, che ha protetto a dovere la sua testa, ha dichiarato Schulman a «TMZ».

Gli auguri di pronta guarigione dei fan

Schulman ha ricevuto innumerevoli auguri di pronta guarigione dai suoi fan su Instagram. Tutti sono sollevati dal fatto che il conduttore di MTV si senta di nuovo meglio. «Continua a lottare!» e «A una pronta guarigione!», hanno scritto nei commenti.

Un utente ha commentato: «Nev, sono così felice che tu stia bene e per esperienza posso dirti che la strada per la guarigione non è facile, quindi prendila un giorno alla volta e al tuo ritmo, ma non mollare mai».