«Il commissario Kress» deve lasciare la sua casa a 99 anni

Rolf Schimpf e sua moglie Ilse Zielstorff nel 2013. picture alliance / dpa/Ursula Düren

La star televisiva Rolf Schimpf della serie cult «Il commissario Kress» ha dovuto abbandonare, a quasi 100 anni, il suo appartamento con due camere da letto in un'elegante casa di riposo di Monaco di Baviera. Il motivo? Problemi economici.

Rolf Schimpf (99 anni) si è dovuto trasferire, alcuni giorni fa, in un altro alloggio per motivi economici, come ha confermato la sua badante all'Agenzia di stampa tedesca di Monaco.

Il quotidiano «Bild» ne aveva già parlato, spiegando che è stato il signor Schimpf a volere il trasloco, come ha dichiarato la stessa badante. L'ex attore è sempre ben assistito anche nella sua nuova casa.

L'attore si era trasferito presso la residenza Augustinum nel 2010 con la moglie. Rolf Schimpf è stato sposato con l'attrice Ilse Zielstorff dal 1968 fino alla sua morte, avvenuta nel maggio 2015.

Il portavoce della struttura non ha fornito dettagli sulle circostanze della partenza di Schimpf. Ma ha spiegato che se qualcuno non riesce a far quadrare i conti, solitamente si cerca di trovare soluzioni all'interno dell'edificio, come ad esempio il trasferimento in un appartamento più piccolo. Un'offerta che, a quanto pare, Schimpf o la sua famiglia hanno rifiutato.

La struttura offre una panoramica dei prezzi sul suo sito web. Ad esempio, un appartamento di 56 metri quadrati con due stanze, balcone e bagno con doccia è disponibile a partire da circa 3.400 euro (circa 3.200 franchi), incluso un pacchetto completo di servizi.

Noto anche per altre serie poliziesche

Schimpf è nato a Berlino il 14 novembre 1924. Dopo aver iniziato con il teatro, è apparso anche davanti alle telecamere, ad esempio nella serie poliziesca ARD «Tatort» e nella serie ZDF «SOKO 5113».

È però diventato una star grazie al suo ruolo di investigatore televisivo in «Il commissario Kress», in cui ha dato la caccia ai criminali nel ruolo dell'ispettore capo Leo Kress per 20 anni dal 1986.

dpa / red