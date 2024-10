La Talpa

Il cast ufficiale e le novità annunciate da Pier Silvio Berlusconi per un'edizione innovativa e sperimentale.

Covermedia

Il reality «La Talpa» sta per tornare su Canale 5, pronto a partire dopo la fine di Temptation Island.

Alla conduzione ci sarà Diletta Leotta, scelta che era già nell'aria da tempo e ora confermata ufficialmente. Questo ritorno è atteso con grande curiosità, soprattutto per le novità annunciate da Pier Silvio Berlusconi, che ha parlato di un'edizione «molto innovativa e sperimentale». Secondo l'amministratore delegato di Mediaset, il format sarà modernizzato e vedrà un rimbalzo tra Infinity e Canale 5, con la finale trasmessa prima in TV e poi in streaming.

Per quanto riguarda il cast, il pubblico vedrà in gioco nomi noti del mondo dello spettacolo. Svelato da Tv Sorrisi e Canzoni, il gruppo dei partecipanti include Gilles Rocca, la modella Orian Ichaki, l'ex gieffina Marina La Rosa, l'attore Andrea Preti, il modello Alessandro Egger, l'ex pilota Marco Melandri, l'opinionista Ludovica Frasca, la conduttrice Lucilla Agosti, la coppia Andreas Muller e Veronica Peparini, e la schermitrice Elisa Di Francisca.

Il montepremi per i concorrenti vip è ancora da definire, ma si prevede un bottino ricco, considerando che in passato i vincitori hanno portato a casa fino a 200mila euro. La data ufficiale di inizio non è stata ancora fissata, ma il programma partirà subito dopo «Temptation Island».

