Marisa Laurito

Il ciclo di salotti all'aperto condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi al Grand Hotel di Rimini ha visto la presenza dell’attrice 72enne.

C’era anche Marisa Laurito nel salotto di Simona Ventura e Giovanni Terzi al Grand Hotel di Rimini durante la terza serata de La Terrazza della Dolce Vita 2023.

Tema della discussione: l’amore, quello che salverà il mondo. Come da sua cifra stilistica, la Laurito si è dimostrata ironica e collaborativa, raccontando anche un aneddoto dell'ultima trasferta fatta in Marocco durante le riprese del programma «Quelle brave ragazze».

L'aneddoto riguarda Mara Maionchi, la quale nel paese africano ha consultato una cartomante chiedendole: «Incontrerò l'uomo della mia vita? La cartomante ha detto sì, da un dentista. Da allora abbiamo passato le giornate a cercare dentisti».

A far sorridere gli spettatori è stato anche il ricordo di un viaggio di gioventù a Bali con Renzo Arbore.

«A Bali sulla spiaggia si mangiavano frittatine allucinogene e Renzo fingendo di essere in preda agli effetti di quelle droghe si buttava su di me come volesse fare cose sessuali. Arrivati in camera ha detto che scherzava».

Più serio il secondo intervento

In studio la giornalista Fiamma Nirenstein ha voluto porre l’accento del ritorno dell'antisemitismo.

«Ho appena appreso la notizia che in una pizzeria quattro ebrei sono stati feriti, due in modo molto grave. Israele subisce attentati e poi si difende. E quando ti difendi vieni accusato.»

«Per superare i conflitti bisogna superare le ideologie. Le stesse ideologie che oggi portano Putin a fare la guerra in Ucraina nella convinzione che sia territorio russo», ha commentato la Nirenstein ammettendo però che «l’amore ci ha salvati tutti almeno una decina di volte».

