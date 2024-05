Lady Gaga

La star del pop rilascerà il 25 maggio un film sul suo tour, soffermandosi in particolare sulla data del settembre 2022 a Los Angeles.

Covermedia

Lady Gaga sta per rilasciare il film concerto del suo Chromatica Ball.

La cantante ha annunciato di aver stretto un accordo con HBO per la produzione del film, che racconterà la sua lunga tournée del 2022.

Lo speciale, che è stato creato, prodotto e diretto da Gaga, è stato girato durante uno degli ultimi show negli stadi, ovvero al Dodger Stadium di Los Angeles nel settembre 2022 al cospetto di 52mila spettatori.

L’annuncio della star è arrivato tramite un post su X: «Sono così entusiasta che possiamo finalmente condividere il film The Chromatica Ball con il mondo. Questo film racconta un periodo di immensa creatività... di moda, di danza, di musica», ha scritto. «Rivedere il tour mi lascia senza parole per come ci siamo incontrati: vi siete presentati tutti per la musica e l'arte in grande stile, e con un livello di entusiasmo e libertà che non dimenticherò mai».

Gaga ha poi ringraziato i fan per il sostegno: «Spero vi possiate sentire visti quando guarderete questo film. So di averlo montato attentamente per voi».

Durante lo show, Gaga si esibisce in alcune tra le sue più grandi hit, tra cui «Poker Face», «Shallow», «Bad Romance», «Just Dance» e altre.

Nina Rosenstein di HBO ha dichiarato in un comunicato affidato a Variety: «Lady Gaga è una vera potenza. È un'artista irripetibile che non si tira mai indietro e Gaga Chromatica Ball mette in mostra la sua infinità di talenti. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con lei per questo concerto speciale e mozzafiato»

Il Chromatica Ball debutterà su HBO il 25 maggio.

