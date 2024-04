Lady Gaga

La cantante beccata con un anello di diamanti al dito durante una passeggiata a West Hollywood.

Lady Gaga si è fidanzata ufficialmente con il compagno Michael Polansky.

La star è stata infatti pizzicata con un anello di diamanti all’anulare sinistro durante una passeggiata a West Hollywood, come dimostrato dalle immagini ottenute da Page Six.

Gaga, Stefani Germanotta all’anagrafe, ha optato per l’uscita per un outfit total black composto da un lungo cappotto nero, degli occhiali da sole extralarge, tacchi alti e un’enorme borsa.

La 38enne non ha ancora commentato ufficialmente le indiscrezioni.

Lady Gaga ha iniziato a frequentare il businessman e imprenditore nel 2019, rendendo poi ufficiale la relazione su Instagram nel febbraio 2020. La coppia ha sempre mantenuto un profilo low-key, sebbene Polansky abbia più volte accompagnato la cantante e attrice durante eventi pubblici.

Gaga ha ringraziato Michael in occasione del suo 38esimo compleanno, il 28 marzo.

«Oggi è un giorno speciale. Non ricordo un periodo in cui sia mai stata felice per il mio compleanno. Sono innamorata del mio migliore amico, della mia famiglia e dei miei amici», ha scritto su Instagram.

In passato la popstar è stata fidanzata ufficialmente con l’attore di «Chicago Fire» Taylor Kinney, dal 2015 al 2016, e con il talent agent Christian Carino, dal 2018 al 2019.

